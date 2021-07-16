قتلتها لسرقة "الحلق".. أمن المنيا يكشف غموض العثور على جثة طفلة داخل جوال

المنيا- حسن عبد الغفار

تخلصت ربة منزل بإحدى قرى مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، من طفلة بقتلها ووضعها فى جوال، ثم ادّعت العثور على جثتها، وذلك من أجل سرقة قرطها الذهبي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز أبو قرقاص، بلاغا من أهالى إحدى القرى، بالعثور على جثة طفلة داخل جوال ملقى فوق سطح منزل، وعلى الفور انتقل فريق بحث جنائى إلى مكان الحادث، وبالفحص تبيٌن أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تُدعى "ر. م"، ومُبلغ بتغيبها منذ 5 أيام.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أن المتهم بقتل الطفلة هى "ي. ع" 25 عاما، ربة منزل، وابنة عم والد الطفلة، وأنها قتلتها لسرقة قرطها الذهبي.

وتبين أن المتهمة استدرجت "الطفلة"، إلى أعلى سطح منزلها، ثم قتلتها خنقًا، ثم استولت على قرطها الذهبي، ثم دفنتها وسط كميات من "التبن" أعلى سطح المنزل، فى محاولة منها لإخفاء معالم الجريمة.

صرخات وعويل واستغاثات، قامت بها المتهمة عقب مرور أكثر من أسبوع من البحث عن الطفلة، لتعلن العثور على الطفلة، مدعية العثور على جثتها أعلى سطح منزلها، مقتولة فى ظروف غامضة.

وتوصلت أجهزة الأمن إلى أن مرتكب الواقعة هى ربة المنزل التى ادعت العثور على جثة الطفلة؛ وذلك بعد أن جرى العثور على القرط الذهبى الخاص بالطفلة وكذلك الحذاء الخاص بها داخل منزل المتهمة، التى اعترفت بالواقعة.

بالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول ظروف وملابسات الحادث وكيفية وقوعه.