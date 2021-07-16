شواطئ الإسماعيلية تستقبل المصطافين من كل المحافظات هربا من الحر.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من شواطئ الإسماعيلية، التى تستقبل المصطافين من إقليم القناة وسيناء بالإضافة إلى القاهرة والقليوبية، كما يعد أكثر المصطافين إقبالاً على شواطئ "عروس القنال"، هم محافظة الشرقية، حيث تعد تلك الشواطئ هى المتنفس الوحيد لهم، وهو الحال بالنسبة للمصطافين من محافظة الدقهلية والقاهرة، لقرب المسافة إلى الإسماعيلية التى تبعد ساعة ونصف فقط.



مراسل اليوم السابع مع الصيادين

ورصد "اليوم السابع"، إقبال المصطافين، على شواطئ الإسماعيلية، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، رغم وجود امتحانات الثانوية العامة، و التى يقل فيها المصطافين، كما أبدى كبار السن فرحتهم بقرار محافظ الإسماعيلية، بدخول ما فوق الـ 60 عامًا مجانًا للشواطئ وأندية الإسماعيلية.



أحد شواطئ الاسماعيلية

وأجرى "اليوم السابع"، معايشة على شواطئ الإسماعيلية، لنقل صورة الشواطئ بالمحافظة، و التى استقبلت المصطافين من عدد من المحافظات، مع تشديد الإجراءات الاحترازية.



هروب المواطنين من الحر الى شواطئ الاسماعيلية

وقال السيد عبد المنعم، مدير شاطئ ومنتجع الفيروز التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن فتح الشواطئ والشاليهات أمام المواطنين، يتم وسط اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع المصطافين، مؤكدًا تعقيم وتطهير المكان بالكامل أمس، وفى بداية اليوم وسوف نستمر فى إجراءات التعقيم بالمنتجع، حفاظًا على سلامة المصطافين.



صايدون الاسماعيلية

وأضاف "عبد المنعم"، أن سعر تذكرة دخول الفرد إلى الشاطئ، 40 جنيهًا للمصطافين أيام الجمعة والعطلة من خارج المحافظة حتى الساعة الثانية ظهرًا، وبعد الثانية ظهرًا بـ 20 جنيهًا، للمصطافين من خارج المحافظة، أما أبناء المحافظة، فسعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا، حتى الساعة الثانية ظهرًا ثم بعد ذلك بعشرة جنيهات فقط.



فريق الانقاذ على أحد شواطئ الاسماعيلية

وقرر اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، دخول كبار السن، من فوق سن الـ 60 عام، مجانًا لجميع شواطئ وأندية الإسماعيلية.



اقبال كبير من المواطنين على شواطئ الاسماعيلية