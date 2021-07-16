اليوم السابع
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سائقة تريلا بكفر الشيخ: مبسوطة لعرض صورتى أمام الرئيس وندمت لعدم الحضور.. صور

الجمعة، 16 يوليه 2021 11:09 ص
سائقة تريلا بكفر الشيخ: مبسوطة لعرض صورتى أمام الرئيس وندمت لعدم الحضور.. صور سائقة التريلا
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكدت فايزة حلوسة سائقة التريلا بكفر الشيخ، 44 سنة، أنها لم تكن تتوقع أن تُعرض صورتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، وتكون من المكرمين، مشيرة إلى أنها "مبسوطة" وندمت لعدم حضور المؤتمر.

فايزة حلوسه واليوم السابع
فايزة حلوسه واليوم السابع

وأضافت حلوسة لـ "اليوم السابع"، أنها تلقت اتصالا هاتفيا يدعوها لحضور المؤتمر، ولم تكن تعلم أنها من المكرمين، واكتفت بمتابعة بعض من لقطات المؤتمر، لرؤية الرئيس وما سيقوله بالمؤتمر، ولكنها لم ترى صورتها، وفوجئت بأن صفحات التواصل الاجتماعى يتداولونها .

فايزة حلوسه سائقة التريلا
فايزة حلوسه سائقة التريلا

وقالت حلوسة، إنه نظرا لحرصها على عدم تعطيل عمل الآخرين وارتباطها بطلبات الزبائن، ولضيق الوقت، ولظروف عملها فى قيادة السيارة النقل، والترحال على الطرق حال بينها وبين حضورها المؤتمر، واكتفت ببعض المتابعة للمؤتمر، ولكن بعد ظهور صورتها بالمؤتمر ندمت على عدم الحضور.

فايزة حلوسة سيدة التريلا
فايزة حلوسة سيدة التريلا

وأضافت حلوسة، أنها تعمل سائق نقل ثقيل، وتقيم فى قرية القصابي، التابعة لمركز سيدى سالم فى كفر الشيخ، مؤكدة أنها مبادرة محترمة، لأنها تعرض نماذج الكفاح أمام الرئيس، مؤكدة أن "أحلى مفاجئة بالنسبة لها عدم علمها بالتكريم"، إضافة لعدم رؤيتها صورتها المعروضة، ولكنها فوجئت بالعديد من أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ينشرون لقطات من عرض صورتها فى مؤتمر حياة كريمة ويتحدثون عن كفاحها أثناء فعاليات المؤتمر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

صوزرة فائزة حلوسه التي ظهرت امام الرئيس
صوزرة فائزة حلوسه التي ظهرت امام الرئيس

يذكر أن الأسطى - فايزة عبده حسن حلوسة، تبلغ من العمر 44 عامًا، من أبناء قرية القصابي، التابعة لمركز سيدى سالم فى كفر الشيخ، تعمل سائق سيارة نقل ثقيل، ونشأت فى أسرة فقيرة مكونة من 9 أفراد، الأب، والأم، و6 بنات، وولد واحد، وتحملت المسئولية وعمرها 11 عامًا.

فايزة حلوسه تصلح السيارة النقل
فايزة حلوسه تصلح السيارة النقل

عملت الأسطى فايزة وهى فى ذاك السن فى مهن متعددة بدأت فى الزراعات لجنى القطن، وشتل الأرز، ومصانع الطوب فكانت تنقل الطوب فوق رأسها، وتُحمله على السيارات، وفى المعمار تحمل مواد البناء المخلوطة، وتصعد بها على السقالات، وكذا عملت مساعدة فى بناء المنازل.

ابناء شقيقها معها في سيارتها
ابناء شقيقها معها في سيارتها

يعود عملها فى مهنة قيادة سيارات النقل عندما بدأت مساعدة سائق "تباعة" على سيارة أحد أصحاب مصانع الطوب التى كانت تعمل فى مصنعه، وتعلمت قيادة السيارات، منها السيارات الجامبو، وقادتها فى مصنع الطوب، وكانت تنتقل بين قرى محافظة البحيرة، وعدد من أحياء الإسكندرية، ويبدأ عملها من الساعة 3 فجرًا إلى الرابعة عصرًا، وربما أكثر من ذلك.

اسرة فايزة حلوسه
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