اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 يوليه 2021 08:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مركز برج العرب بالإسكندرية: ننفذ 401 مشروع بينها 349 مشروعا سكن كريم

الجمعة، 16 يوليه 2021 07:37 م
رئيس مركز برج العرب بالإسكندرية: ننفذ 401 مشروع بينها 349 مشروعا سكن كريم اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل المشروعات التي تتم بالمركز خلال الفترة الراهنة، موضحا أنه يجرى رفع وكفاءة 5 مركز شباب ورياضة بقرية أو صير بالمركز، وتخدم 40 ألف مواطن.

وأضاف رئيس مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك 52 مشروعا رئيسيا، وسكن كريم الذى يضم 349 مشروعا بمجموع 401 مشروع في مركز ومدينة برج العرب، يجرى تنفيذها خلال الفترة الراهنة.

ولفت رئيس مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، إلى أنه لم يكن هناك صرف صحى بالمركز، ولكن الآن هناك 14 محطة رفع جميعها إنشاءات جديدة، بجانب محطة صرف رئيسية مقامة على 15 فدانا، بجانب 3 محطات ‘نشاء يتم العمل على الانتهاء منها خلال الفترة الراهنة.


برج العرب

الاسكندريه

مشروعات

اللواء علاء يوسف

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة