رئيس مركز برج العرب بالإسكندرية: ننفذ 401 مشروع بينها 349 مشروعا سكن كريم

كتب أحمد عرفة

كشف اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل المشروعات التي تتم بالمركز خلال الفترة الراهنة، موضحا أنه يجرى رفع وكفاءة 5 مركز شباب ورياضة بقرية أو صير بالمركز، وتخدم 40 ألف مواطن.



وأضاف رئيس مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك 52 مشروعا رئيسيا، وسكن كريم الذى يضم 349 مشروعا بمجموع 401 مشروع في مركز ومدينة برج العرب، يجرى تنفيذها خلال الفترة الراهنة.



ولفت رئيس مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، إلى أنه لم يكن هناك صرف صحى بالمركز، ولكن الآن هناك 14 محطة رفع جميعها إنشاءات جديدة، بجانب محطة صرف رئيسية مقامة على 15 فدانا، بجانب 3 محطات ‘نشاء يتم العمل على الانتهاء منها خلال الفترة الراهنة.