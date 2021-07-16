رئيس مركز برج العرب بالإسكندرية: ننفذ 401 مشروع بينها 349 مشروعا سكن كريم

كشف اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل المشروعات التي تتم بالمركز خلال الفترة الراهنة، موضحا أنه يجرى رفع وكفاءة 5 مركز شباب ورياضة بقرية أو صير بالمركز، وتخدم 40 ألف مواطن.
وأضاف رئيس مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك 52 مشروعا رئيسيا، وسكن كريم الذى يضم 349 مشروعا بمجموع 401 مشروع في مركز ومدينة برج العرب، يجرى تنفيذها خلال الفترة الراهنة.
ولفت رئيس مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، إلى أنه لم يكن هناك صرف صحى بالمركز، ولكن الآن هناك 14 محطة رفع جميعها إنشاءات جديدة، بجانب محطة صرف رئيسية مقامة على 15 فدانا، بجانب 3 محطات ‘نشاء يتم العمل على الانتهاء منها خلال الفترة الراهنة.
رئيس مركز برج العرب بالإسكندرية: ننفذ 401 مشروع بينها 349 مشروعا سكن كريمالجمعة، 16 يوليه 2021 07:37 م
اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل المشروعات التي تتم بالمركز خلال الفترة الراهنة، موضحا أنه يجرى رفع وكفاءة 5 مركز شباب ورياضة بقرية أو صير بالمركز، وتخدم 40 ألف مواطن.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مطار برج العرب يستقبل الفرق الدولية المشاركة في بطولة الخماسي الحديثالأحد، 11 يوليه 2021 12:40 ص
الزمالك يستغل معسكر برج العرب لتجهيز البدلاء ورفع المعدل الفنىالسبت، 10 يوليه 2021 07:03 م
الزمالك يستقر على خوض وديتين فى معسكر برج العرب يومى 26 و29الجمعة، 09 يوليه 2021 10:20 م
كارتيرون يحدد مع جهازه المعاون خطة معسكر الإعداد فى برج العربالجمعة، 09 يوليه 2021 09:52 م
مطار برج العرب الدولي يستقبل رحلات جديدة من مطار أثينا.. صورالإثنين، 05 يوليه 2021 08:42 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة