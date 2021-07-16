جو بايدن عن أنجيلا ميركل: لم تفشل أبدا فى الدفاع عن كرامة الإنسان

كتب آسر أحمد

حرص الرئيس الأمريكي جو بايدن، على نشر صورة تجمعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أثناء تواجدها فى المكتب البيضاوى، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ليظهرا من خلالها وهما يقفان بجوار بعضهما من الشرفة.

وكتب بايدن على الصورة التي نشرها: "تعد حياة أنجيلا ميركل واحدة من الخدمات الرائدة لألمانيا والعالم، شكرًا لك على مسيرتك المهنية في القيادة القوية والقائمة على المبادئ، وللتحدث دائمًا عما هو صواب، ولم تفشل أبدًا فى الدفاع عن كرامة الإنسان".

والتقى الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى المكتب البيضاوى، ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارتها إلى واشنطن بأنها "فرصة جيدة لمناقشة العلاقة الألمانية الأمريكية والتحديات الجيوسياسية" الراهنة.

جاء ذلك فى تصريح مقتضب لميركل من المكتب البيضاوى، وهى أول زعيمة أوروبية يتم استقبالها في البيت الأبيض بعد انتخاب الرئيس جو بايدن.

وخلال استقبالها أشاد بايدن بالمستشارة التى وصفها بـ"صديقة للولايات المتحدة"، وقال إن "ميركل زارت هذا المكان مرارا".