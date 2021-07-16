تفاصيل مشروعات "حياة كريمة" فى قرى إسنا وأرمنت بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق يومياً فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وهو المشروع القومى لتطوير القرى المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يساهم فى تغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى ويتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة لصالح تطوير أكثر من 4500 قرية، وهو مشروع له أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أكد أهمية تنفيذ مبادرة حياة كريمة وفقًا للمخطط الزمنى، مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويسهم فى تحقيق عملية التنمية المستدامة لكافة المراكز والقرى على مستوى الجمهورية.

ومن أبرز تلك المشروعات التى تتم حالياً ضمن مشروعات "حياة كريمة" إنشاءات تجرى فى القرى المختلفة بمدينتى إسنا وأرمنت لـ"مجمعات الخدمات المتكاملة"، لدعم الأهالى فى القرى المختلفة، حيث يوفر كل مجمع من تلك المجمعات عدة خدمات مختلفة داخل المبنى تشمل ما يلي:- ( مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين - سجل مدنى - شهر عقارى – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس شعبى محلى – وحدة تضامن اجتماعي)، بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين.

ففى مدينة إسنا يتم العمل فى مجمعات الخدمات فى القرى المختلفة لخدمة أكثر من 35 ألف مواطن هم سكان القرية وتوابعها، حيث تم البدء مؤخراً فى العمل بأرض المشروع لإقامة مجمع خدمات المواطنين داخل 9 وحدات قروية بمدينة إسنا وتضم (الشغب - الدير - الحلة - الكيمان - اصفون - النجوع - توماس - النمسا – كومير)، حيث سيضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة داخل المبنى ( مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين - سجل مدنى - شهر عقارى – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس شعبى محلى – وحدة تضامن اجتماعي)، بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين.

ويجرى العمل على قدم وساق فى متابعة جهود التنمية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرنامج تطوير قرى الريف المصرى، حيث يتابع أعمال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بقرى المدينة، وأبرزها تنفيذ مشروع مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب لخدمة أكثر من 35 ألف مواطن هم سكان القرية وتوابعها، موضحاً أنه يجرى العمل فى تجهيز مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب، والمقرر إنشاؤه بالقرب من مبنى الوحدة المحلية لقرية الشغب على مساحة 875 مترا مربعا، وذلك بارتفاع 3 طوابق (أرضى + 2 علوي)، ليضم مركز تكنولوجى ومكاتب خدمات للشهر عقارى والسجل المدنى والتموين والبريد والتضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى الوحدة المحلية والمجلس المحلى لقرية الشغب، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المجمع خلال المدة المحددة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة وهى عام واحد.

وقبل بدء الحفر والعمل بموقع مجمع الخدمات المتكاملة بإسنا، قام رئيس مجلس قروى النمسا، والمهندسة صباح منصور نائبه مركز ومدينة اسنا بمتابعة أعمال معاينة قطعة أرض داخل الوحدة المحلية للقرية، بهدف بناء المبنى الحكومى للخدمات المتكاملة من قبل شركة بداية للتشييد والبناء، للبدء فى التنفيذ بحضور المهندس حسام حماده مسئول بالشركة، وحضور الأهالى للمشاركة المجتمعية، وقالت المهندسة صباح منصور نائبه مركز ومدينة اسنا، أنه من المقرر أن يتكون المبنى بعض المصالح الحكومية مثل:- (وحدة للتضامن الاجتماعى _ سجل مدنى _ مكتب شهر عقارى _ مكتب تموين _ وبعض الخدمات الأخرى)، وجار متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها بالقرية.

من جانبه، شهد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، برفقة أبو عوف العفى رئيس قرية توماس وعافية ، والمهندس محمد الأنصارى استشارى المشروع، بدء العمل لإنشاء أول مجمع خدمات المواطنين بقرية توماس وعافية والذى سيتم إنشاءه على مساحة 500م2 لخدمة المواطنين وذلك ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، مؤكداً على أنه تم اختيار 9 مواقع داخل الوحدات القروية ( الشغب – الدير – الحلة – الكيمان – أصفون – النجوع – توماس –النمسا – كومير ) لإنشاء مجمع خدمات المواطنين ضمن المشروعات التى سيتم تنفيذها بمركز اسنا على مساحة لا تقل عن 450م2.

وأضاف رئيس مدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يضم الدور الارضى :- مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين على مساحة 400م2، والدور الأول علوى :- سجل مدنى وشهر عقارى على مساحة 140م – مكتب تموين على مساحة 120م2 – مكتب بريد 140م2، والدور الثانى علوى :- وحدة محلية على مساحة 140م2 – مجلس شعبى محلى على مساحة 120م2 – وحدة تضامن اجتماعى على مساحة 140م2 على ان يكون إجمالى الخدمات داخل المبنى 7 خدمات مختلفة بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، مشيراً إلى أن رئاسة مركز ومدينة اسنا تتابع عن كثب وبمزيد من الاهتمام الاعمال الجارية ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف المصري.

وأوضح إبراهيم نصير، أنه تابع اختيار قطعة الأرض المقترح إقامة عليها مجمع خدمات المواطنين بقرية الكيمان على مساحة 800م ليضم ( مركز تكنولوجى - ومكتب بريد - ومكتب تموين - وشهر عقارى - وسجل مدنى - ومقر للوحدة المحلية - ومقر للمجلس المحلى - وحدة تضامن اجتماعى ) وذلك ضمن مشروعات حياة كريمة.

من جانبه قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها لتحسين جودة حياة المواطن بالريف والقرى وتستهدف توفير المرافق من صرف صحى ومياه وكهرباء واتصالات وغاز وخلافه، وكذلك توفير الخدمات الاساسية للمواطنين وانشاء مجمعات خدمية فى الوحدات المحلية القروية لتوفير عناء مشقة الذهاب للمدن، وتوسعة المدارس واحلال وتجديد مراكز الشباب، مؤكداً للأهالى حرصه على تلبية كافة احتياجاتهم بما يتناسب مع خطة الحكومة لتنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن كافة قطع الأراضى التى وهبها الأهالى للمحافظة لتنفيذ مشروعات عليها سيتم دارسة إستغلالها فى إنشاء مشروعات لخدمة المواطنين فى حالة صلاحية الموقع وعقب رفعه مساحياً من قبل المختصين، وأن كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها روعى فيها التوزيع السكانى والمساحى والعوامل الديموغرافية لكل قرية من قبل الجهات المنوطة بتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة.



انشاءات المجمعات الحكومية فى قرى اسنا



تخصيص ارض مجمع الخدمات بقرية الكيمان



تخطيط وحفر موقع مشروع مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشغب