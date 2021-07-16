تعرف على محور شينزوابي الجارى تنفيذه بمدينة نصر

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية، محور شينزو آبى، والمقرر افتتاحه خلال أيام، ويرصد اليوم السابع أهم المعلومات عن المحور الجديد.



يمر المحور من مدينة الامل بطول 2 كم.تم تسكين الأسر بمسار المحور بوحدات مفروشة بديلة.

يصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم.

يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا.

يمر بمسار الضغط العالي بعد دفن الخط.

يربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري .

يبدأ من محور مصطفى النحاس من المنطقة الحرة الاستثمارية .

يختصر المسافة والوقت ويخفف الضغط المرورى على شرق مدينة نصر.