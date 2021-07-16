اليوم السابع
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تعرف على محور شينزوابي الجارى تنفيذه بمدينة نصر

الجمعة، 16 يوليه 2021 01:00 ص
تعرف على محور شينزوابي الجارى تنفيذه بمدينة نصر محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع الهيئة الهندسية، محور شينزو آبى، والمقرر افتتاحه خلال أيام، ويرصد اليوم السابع أهم المعلومات عن المحور الجديد.

يمر المحور من مدينة الامل بطول 2 كم.تم تسكين الأسر بمسار المحور بوحدات مفروشة بديلة.
يصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم.
يمر على سوق السيارات وبعرض 37 مترا.
يمر بمسار الضغط العالي بعد دفن الخط.
يربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري .
يبدأ من محور مصطفى النحاس من المنطقة الحرة الاستثمارية .
يختصر المسافة والوقت ويخفف الضغط المرورى على شرق مدينة نصر.


شينزو ابي

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