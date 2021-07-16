اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بيسكوف: روسيا تقوم بالكثير للوفاء بالالتزامات تجاه اتفاقية باريس للمناخ

الجمعة، 16 يوليه 2021 02:58 م
بيسكوف: روسيا تقوم بالكثير للوفاء بالالتزامات تجاه اتفاقية باريس للمناخ فيلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال لقائه مع المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري على أن روسيا تفعل الكثير للوفاء بالتزامات اتفاقية باريس للمناخ، بما في ذلك خفض الانبعاثات. 
 
وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الجمعة:" لقد أشار الرئيس خلال هذا اللقاء إلى أن روسيا تقوم بالكثير للوفاء بالالتزامات، التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية باريس للمناخ".
 
وأضاف:"أن روسيا تقوم بالكثير من حيث امتصاص ثاني أكسيد الكربون وتقوم بالكثير أيضا من حيث تطوير الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية وزيادة حجم هذه الأنواع النظيفة للطاقة باستمرار". 
 

فيلاديمير بوتين

روسيا

قمة المناخ

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