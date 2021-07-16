اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 05:02 م
أكرم القصاص
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الويك إند أحلى على شاطئ بورسعيد.. آلاف المصطافين يستمتعون بالطقس المعتدل.. لايف

الجمعة، 16 يوليه 2021 03:29 م
الويك إند أحلى على شاطئ بورسعيد.. آلاف المصطافين يستمتعون بالطقس المعتدل.. لايف أحد شواطئ بور سعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من ساحل البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد، ورصد اقبال المصطافين على الشاطئ.

 

الأهالي يتوافدون بالآلاف على الشاطئ
الأهالي يتوافدون بالآلاف على الشاطئ

توافد المئات من أهالى بورسعيد، والزوار من المحافظات الأخرى، على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، واستمتع المصيفين بالسباحة فى مياه البحر الأبيض المتوسط، وسط طقس معتدل وهبوب خفيف للرياح.

بحر بورسعيد في حي الشرق
بحر بورسعيد في حي الشرق

كما قام الشباب ببعض الألعاب الشاطئية ككرة القدم و الراكيت "لعبة مضرب"، واستمتع البعض بمشهد عبور السفن المجرى الملاحى لقناة السويس على بعد أمتار قليلة منهم بساحل شاطئ بورسعيد.

ارتفاع بسيط للأمواج
ارتفاع بسيط للأمواج
ساحل بورسعيد
ساحل بورسعيد
البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد
البحر الأبيض المتوسط بمحافظة بورسعيد
لعب الصغار على ساحل البحر
لعب الصغار على ساحل البحر

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