المملكة المتحدة تسجل 51 ألفا و870 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت المملكة المتحدة 51 ألفًا و870 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما يمثل أعلى حصيلة منذ منتصف شهر يناير الماضي.

وأظهرت الأرقام الرسمية - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) اليوم الجمعة أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة ذاتها 49 حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 128 ألفًا و642 حالة.

وأفادت البيانات بأنه تم منح 61 ألفًا و681 جرعة أولى من اللقاح المضاد للفيروس، إلى جانب 201 ألف و893 جرعة ثانية؛ ليبلغ إجمالي من تلقى جرعة أولى حتى الآن 46 مليونًا و159 ألفًا و145 شخصا أي بنسبة 87.6% من السكان البالغين، فيما تلقى 35 مليونًا و543 ألفًا و321 شخصًا التطعيمات كاملة ضد "كورونا"، ما يمثل نسبة 67.5% من السكان البالغين.