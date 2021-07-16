اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 يوليه 2021 11:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المفتى: ما تم من إنجازات وتنمية شاملة غير مسبوقة يشهد بها القاصى والدانى

الجمعة، 16 يوليه 2021 10:11 ص
المفتى: ما تم من إنجازات وتنمية شاملة غير مسبوقة يشهد بها القاصى والدانى فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باستاد القاهرة، وتجديد سيادتِه العهدَ بالعمل للحفاظ على مقدرات الوطن، وأن المساس بأمن مصر خط أحمر لا يمكن اجتيازه، وأن ممارسة الحكمة والجنوح إلى السلم لا يعني السماح بالمساس بأمن الوطن.
 
 كما أشاد فضيلة المفتي بتأكيد الرئيس بأنه يتم التعامل مع كل قضايانا بعقل راشد، ولم ندغدغ مشاعر الناس أبدًا، وأن "حياة كريمة" تأسيس للجمهورية المصرية الجديدة، والإيمان بالحلم يصوغ الحاضر ويصنع المستقبل، وأنه لا يمكن أن ننجح إلا إذا كنا على قلب رجل واحد.
 
ودعا مفتي الجمهورية في بيانه، اليوم، جموعَ الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف التام خلف قيادته السياسية المخلصة للوطن، التي تعمل ليلَ نهار للحفاظ على مقدرات الوطن، وتحقيق الإنجازات والتنمية المنشودة حتى تحتل مصرنا الغالية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.
 
وأشاد مفتي الجمهورية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واهتمام الرئيس بتطوير كافة القرى والنجوع، وبكل ما تم من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف المجالات يشهد بها القاصي والداني منذ تولِّي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة.
 
 وثمَّن فضيلة المفتي إشادة المنظمات والهيئات الدولية بما تم من إصلاحات اقتصادية وإنجازات على مدار 7 سنوات، منذ تولَّى الرئيس مهمة إنقاذ الوطن، وأن كل هذه المشروعات التنموية تصبُّ جميعًا في مصلحة مصرنا الغالية، وهو ما أكدته كافة الهيئات والمنظمات الاقتصادية الدولية، واستمرار الرئيس في العمل بكل إخلاص وتفانٍ لرفعة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة.
 
 

حياة كريمة

مفتى الجمهورية

الجمهورية الجديدة

مبادرة حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على المستهدفات التنموية لمبادرة "حياة كريمة" فى خطة عام 2022/21

الجمعة، 16 يوليه 2021 10:05 ص

أكرم القصاص يكتب: الثقة توحد المصريين فى الحاضر والمستقبل.. «حياة كريمة» لنصف المصريين.. الطريق لعقد اجتماعى جديد

الجمعة، 16 يوليه 2021 10:00 ص

مسئول "حياة كريمة" بجنوب سيناء: فخور بتكريم الرئيس وشعرت بــ"أب يكرم أبنائه"

الجمعة، 16 يوليه 2021 09:05 ص

فيديو.. إكسترا نيوز تعرض تقريرا حول تطوير قرى الريف ضمن مبادرة حياة كريمة

الجمعة، 16 يوليه 2021 08:00 ص

أكرم القصاص ضيف مانشيت على إكسترا نيوز للحديث عن مبادرة حياة كريمة.. اليوم

الجمعة، 16 يوليه 2021 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة