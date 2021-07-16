المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض: حالات كورونا ترتفع بالقارة بسبب متغير دلتا

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كشف المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا" زادت بنسبة 64.3% في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية مقارنة بالأسبوع الماضي.

وذكر المركز، في تقريره الأسبوعي الذي نشرته مجلة "بوليتيكو" اليوم الجمعة، في نسختها الأوروبية الصادرة من بروكسل، أن زيادة عدد الإصابات تتركز بشكل أكبر في الفئة العمرية التي تتراوح من 15 إلى 24 عامًا، في حين أن الحالات الجديدة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا كانت "محدودة"، مُشيرًا إلى أنه تمت ملاحظة زيادة عدد الإصابات في 20 دولة.

وأشار المركز، في تقريره، إلى أن السبب وراء هذا الانتشار يرجع إلى السلالة الهندية المتحورة من فيروس "كورونا"، والتي تعرف باسم "متغير دلتا" شديد العدوى والأسرع انتشارًا، مؤكدًا أن هذه الزيادة في أعداد الإصابات لم يتزامن معها زيادة في حالات التعافي من المرض، إذ تأثر الشباب أكثر من غيرهم.

ووصف التقرير وضع الأشخاص الذي يخضعون للرعاية الصحية في المستشفيات بـ"المستقر"، وفقًا للبيانات الواردة من 24 دولة، إذ يتجه عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى الانخفاض.. مُرجحًا استمرار "تدهور الوضع الوبائي في العديد من الدول بسبب انتشار متغير دلتا".

يُشار إلى أن تفاقم الوضع الوبائي لا يقتصر فقط على أوروبا، فقد صرحت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس أن وفيات كورونا زادت بنسبة 43% في إفريقيا، بفعل انتشار متغير دلتا أيضًا وحالة الإرهاق التي تسود بين المواطنين من اتباع القيود الاحترازية لمكافحة الفيروس.