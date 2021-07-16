المئات يشيعون جنازة مهندس لقى الله ساجدا بصلاة الجمعة فى المنيا.. فيديو

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من أمام مسجد عبد الجواد سالم، بمركز سمالوط، حيث تم تشييع جثمان المهندس رضا رجب، من أبناء مركز سمالوط، والذى توفى اليوم ساجدا فى صلاة الجمعة داخل المسجد.

وقد شيع المئات من الأهالى جثمان المهندس رضا رجب إلى مثواه الأخير، وإلقاء نظرة الوداع، وقال الأهالى إن المهندس رضا كان طيب القلب هادئ الطباع .

وكان الدكتور مؤمن حسنى نشر على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى اليوم المهندس رضا رجب زوج بنت عمى وهو صائم وأثناء وسجوده فى صلاة الجمعة".