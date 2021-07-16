وقال ابراهيم، في بيان صحفي اليوم الجمعة أصدره من باريس، إنه تمت إعادة جدولة باقى ديون السودان البالغة 9.5 مليار دولار إلى حين الوصول إلى نقطة الإكمال في مبادرة الدول المثقلة بالديون "هيبك"، مع التوقف عن سداد خدمة الدين خلال هذه الفترة.

وتعهد ابراهيم بالسعي إلى الحصول على نتائج مماثلة أو أفضل منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس.