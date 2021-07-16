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أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السودانى الدكتور جبريل ابراهيم، حصول بلاده فعليا على إعفاء 14.1 مليار دولار من دين مجموعة دول نادي باريس.

وقال ابراهيم، في بيان صحفي اليوم الجمعة أصدره من باريس، إنه تمت إعادة جدولة باقى ديون السودان البالغة 9.5 مليار دولار إلى حين الوصول إلى نقطة الإكمال في مبادرة الدول المثقلة بالديون "هيبك"، مع التوقف عن سداد خدمة الدين خلال هذه الفترة. وتعهد ابراهيم بالسعي إلى الحصول على نتائج مماثلة أو أفضل منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس.

وقال رئيس نادى باريس إن المانحين فى النادى، وافقوا على شطب 14 مليار دولار من ديون السودان، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم ، وأضاف أنه يتعين على دائني السودان الآخرين من القطاعين العام والخاص بذل جهود مماثلة حيال دين السودان.

يذكرأن، أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعضاء المجلس، عن شكرهم وتقديرهم، للمجتمع الدولي، علي الوفاء بالتزاماته، في جهدهم المتواصل في إعفاء ديون السودان الخارجية.

وأشاد المجلس في بيان اليوم الأربعاء بوصول السودان إلى "نقطة القرار" الخاصة بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون "هيبك"، وبذلك يكون السودان أصبح مؤهلا للحصول على الإعفاء من الديون.

وأعرب مجلس السيادة عن التحية لجمهورية فرنسا للدور الكبير الذي قامت به، من خلال استضافتها لمؤتمر دعم السودان في 17 مايو الماضي، مما أسهم في حشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل المساعدة في إعفاء ديون السودان.

كما أشاد بجهود المؤسسات المالية الدولية، مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي أسهمت من خلال الاتصالات والمحادثات التي أجرتها في دعم جهود السودان من أجل إعفاء ديونه.

وكان رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أعلن وصول بلاده إلى "نقطة القرار" فيما يتعلق بمبادرة الدول المثقلة للديون "هيبك"، لافتا إلى أنه عند الوصول لما يسمى "نقطة الإكمال"، سيحصل السودان على إعفاء نهائي من الديون يقدر بحوالي 50 مليار دولار، من إجمالي يبلغ نحو 60 مليارا.