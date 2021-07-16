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الأوقاف يكرم الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى لبلوغه المعاش الأحد

الجمعة، 16 يوليه 2021 11:51 م
الأوقاف يكرم الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى لبلوغه المعاش الأحد الشيخ جابر طايع
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، تكريم الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بديوان عام الوزارة بمناسبة بلوغه سن المعاش، وذلك يوم الأحد المقبل، مؤكدة أنها تتمنى له كل التوفيق فى مزيد من خدمة دينه ووطنه .

 

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر فى 30 يونيو 2020، القرار الوزاري التنفيذي رقم (119) لسنة 2020م بتجديد تعيين الشيخ/ جابر طايع يوسف رئيسًا للقطاع الدينى بوزارة الأوقاف، وقالت الوزارة، إن قرار الوزير جاء بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1511) لسنة 2020م، وذلك لحين بلوغه السن القانوني للمعاش بتاريخ 20/7/2021م.

 


جابر طايع

القطاع الديني

الشيخ جابر طايع

الأوقاف

اخبار الاوقاف

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