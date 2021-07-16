اليوم السابع
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إنجاز 96% من الشكاوى الحكومية ضمن المنظومة الموحدة بجامعة طنطا

الجمعة، 16 يوليه 2021 03:51 م
إنجاز 96% من الشكاوى الحكومية ضمن المنظومة الموحدة بجامعة طنطا الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
الغربية _ مصطفى عادل

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا فى بيان له، اليوم الجمعة، عن نجاح الجامعة فى إنجاز 96% من الشكاوى الحكومية ضمن المنظومة الموحدة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2021 ، طبقاً لتقرير رئاسة مجلس الوزراء.

أشاد رئيس الجامعة بتحقيق تلك النسبة المرتفعة فى إنجاز وحسم الشكاوى موضحا أن ذلك يأتى حصاد  لجهود الجامعة فى إضفاء قواعد الشفافية والنزاهة والعدالة فى منظومة العمل الإدارى واختبار القيادات بالجهاز الإدارى وفقا لمعايير تضمن اختيار ذوى الكفاءة والخبرة وتطبيق نموذج الادارة بالأهداف مما انعكس أثره على تطوير منظومة العمل الإدارى بالكليات والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات الجامعية .

أوضح رئيس الجامعة أن المنظومة استقبلت 1787 شكوى جماعية وفردية  وتم حسمها والرد عليها، مؤكداً إعداد آليات عند تلقى الشكاوى والطلبات والالتماسات تضمن سرعة فحصها والتفاعل معها، طبقا لضوابط فحص الشكاوى وإرسالها إلى الإدارات المعنية لإزالة أسبابها والتحقيق فيها.

أكد رئيس الجامعة على التفاعل الفورى مع شكاوى المواطنين  بكل موضوعية من خلال إنشاء "وحدة تحليل الشكاوى ودراسة مقترحات التطوير" ‏والعمل ‏على إيجاد حلول جذرية للحالات المماثلة والمتكررة عن طريق دراسة أسبابها وحلها لتلافى حدوثها مستقبلاً.


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

منظومة الشكاوى بجامعة طنطا

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