إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية هربا من حراة الصيف.. فيديو وصور

الاسكندرية جاكلين منير

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا حول الإقبال الكبير على شواطئ الإسكندرية، وسط ارتفاع درجات الحرارة فى صيف يبدو أنه سيكون ساخن جدا.

ويوجد بالإسكندرية نحو 66 شاطئ، وتتفاوت أسعار دخولها، حيث أعلنت الإدارة المركزية للساحة والمصايف، أنه تم تخصيص شاطئ مجانى، حيث تم تطبيق تلك التجربة على شاطئ أنطونيو بمنطقة المندرة، على مساحة 230 متر طولى، ويتم إدارته بمعرفة حى المنتزه تحت إشراف الإدارة المركزية، وهو شاطئ مجانى بدون تحصل أى رسوم ويحصل المواطن على معدات الشاطئ مع استخدام دورات المياه طوال اليوم مجانا.



إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية

أما عن الشواطئ العامة وعددها 7 شواطئ وهى "ميامى، السرايا، جليم، سيد درويش، المكس، شهر العسل، الهانوفيل"، ويكون سعر الفرد بها 5 جنيهات شاملة كافة الخدمات من معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وفى حالة طلب أدوات إضافية تكون بالأسعار: 3 جنيهات شمسية، 2 جنيه ترابيزة، 1 جنيه للكرسى الواحد، والشواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر 10 جنية للفرد و عددها 23 شاطئ، الشواطئ المميزة بـ15 جنيه للفرد وعددها 22 شاطئ والشواطئ السياحية بـ25 جنيها للفرد وعددها 6 شواطئ ويتم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة ووضع الشماسى على مسافات متباعدة، مشيرًا إلى حصول الوافدين على خدمات جيدة والالتزام بالأسعار المحددة دون إكراميات.



شواطئ اسكندرية

وشدد الواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على ضرورة عدم دفع أى رسوم زيادة أو إكراميات على الشواطئ، رافعا شعار " شواطئ الإسكندرية شواطئ استجمام وليست بلطجة"، قائلا "أنه تم التشديد على مستأجرى الشواطئ بعدم فرض أى رسوم زيادة أو إكراميات، وفى حالة فرض أى عامل من عمال الشاطئ إكراميات يتم معاقبته وفرض غرامات وعقوبات على المستأجر"، وحث المواطنين على ضرورة الإبلاغ الفورى فى حالة فرض أى رسوم أو إكراميات وستقوم الإدارة بفرض عقوبات رادعة والاستجابة الفورية للشكوى".



هروب المواطنين من حرارة الجو بالذهاب للشواطئ

وأكد اللواء جمال رشاد، أنه يقوم بجولات تفقدية مفاجئة بنفسه خلال اليوم لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية، فضلا عن الانتشار الكامل لجميع مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة على مستوى شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 66 شاطئ من أبوقير شرقا حتى سيدي كرير غربا لإحكام السيطرة عليها بالكامل.



البحر فى الإسكندرية