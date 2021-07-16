إقبال المواطنين والزوار على شواطئ الغردقة هربا من ارتفاع درجة الحرارة.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

تشهد شواطئ مدينة الغردقة، إقبالا كبيرا من جانب المواطنين والزوار، هربا من ارتفاع درجة الحرارة، ويعد الشاطئ الاجتماعى فى مدينة الغردقة من أكبر الشواطئ التى تعتبر عامة لجذب المواطنين بالمدينة لعدة أسباب بداية لانخفاض سعر تذكرة دخوله التى قدرت بـ30 جنيها للفرد غير العضو بالنادى وكذلك لوجود معدلات أمان كبيرة على الشاطئ.







إقبال المواطنين على الشواطئ بالغردقة

ومن معدلات الأمان التى يشهدها شاطئ النادى الاجتماعى وجود فرق إنقاذ مختلفة وكذلك تحديد أماكن السباحة من خلال شمندورات من حيث عمق المناطق بالشاطئ حفاظًا على أرواح المواطنين .



شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة

من جانبه، قال أشرف فؤاد، مدير النادى الاجتماعى بالغردقة، إن شاطئ النادى يستقبل المئات من المواطنين يوميًا خاصة ويشهد إقبالا كبيرا من الأعضاء وغير الأعضاء من الزوار، منهم المقيمون بالمدينة والقادمون من محافظات مختلفة.



إقبال كثيف على شاطئ النادى الاجتماعي

وأضاف مدير النادى الاجتماعى بالغردقة لـ"اليوم السابع"، أن إدارة النادى تطبق الإجراءات الاحترازية أثناء الدخول من أبواب النادى بقياس درجة الحرارة، والتأكد من ارتداء الكمامة وخاصة لوجود ازدحام أثناء الدخول على البوابات، مؤكدا أنه يتم التشديد بشكل دائم على وجود المنقذين ويقظتهم على الشاطئ