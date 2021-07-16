إصابة 16 شخصا فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الشرقى بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أصيب 16 شخصا نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق بحرى البستان مركز سمالوط بالمنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق بحرى البستان مركز سمالوط بالمنيا ووجود مصابين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والجهات الأمنية وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق بحرى البستان مركز سمالوط بالمنيا، نتيجة التخطى الخاطئ من إحدى السيارتين، أسفر عن إصابة 16 شخصا، وتراوحت إصابتهم بين كدمات وسجحات وكسور، وتم تحويلهم إلى مستشفى سمالوط لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على السيارات وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.