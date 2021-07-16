اليوم السابع
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الجمعة، 16 يوليه 2021 03:38 م
أكرم القصاص
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أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة فى الفلسفة.. فيديو

الجمعة، 16 يوليه 2021 03:00 م
أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة فى الفلسفة.. فيديو
إشراف: شيماء سمير – تقديم أ- وائل الغرباوي مدرس أول مواد فلسفية

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الفلسفة أحد أبرز المواد الأدبية التى يشعر الطلاب بسهولتها كل عام، ورغم ذلك، يهتم الجميع بمذاكرتها بشكل جيد ومراجعة المعلومات التى تمت مذاكرتها على مدار العام الدراسى، لأنها من المواد التى يسهل الحصول فيها على الدرجة النهائية، ومع وجود نظام جديد للامتحانات يهتم الطلاب أكثر بالتدريب عليه من أجل الحصول على أعلى الدرجات، وحرصًا على الدور الاجتماعى الذى نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، يقدم موقع "اليوم السابع" أقوى المراجعات لكل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، واليوم نقدم مراجعة ليلة الامتحان في مادة الفلسفة.


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