91 ألف زائر فى اليوم الرابع عشر لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

كتب محمد عبد الرحمن

شهد اليوم الرابع عشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة 91 ألف مواطن لقاعات المعرض، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد خلال دورته الحالية معدلات متميزة من الإقبال الجماهيري بالرغم من ظروف كورونا العصيبة، وهو تميز يعكس مدى قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على مجابهة أية تحديات تطرأ على ساحتها، مضيفًا بأن هذه الأرقام في ظل هذه التحديات تمثل معدلات رائعة للحضور، متوقعاً أن يشهد اليوم الختامي للمعرض مزيدًا منها، كما يعكس ذلك تميزًا للوعي المجتمعي لرواد المعرض ورغبتهم الجادة في تلقي المتعرفة، في ظل ما نشهده من تحديات.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة الـ 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك" التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنية بحد أقصى إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والإطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب إتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.