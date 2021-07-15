اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 02:44 م
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7 سنوات من الإنجازات.. تنفيذ 4421 مشروعا بتكلفة 78 مليار جنيه بالبحيرة

الخميس، 15 يوليه 2021 01:16 م
7 سنوات من الإنجازات.. تنفيذ 4421 مشروعا بتكلفة 78 مليار جنيه بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن ما شهدته مصر خلال السبع سنوات الماضية فقط تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد التنمية، عبارة عن مسيرة من الإنجازات بسبب جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، من خلال تنفيذ مشروعات قومية واستثمارية وتعليمية وخدمية وتنموية، ما يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.

 

وأشار آمنة فى تصريحات له، إلى أن ما تم خلال السبع سنوات الماضية وبدعم وتوجيهات الرئيس الذى يولي المحافظة إهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع، شهد تنفيذ 4421 مشروعا على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 78 مليار جنيه.

 

ونشر المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة، إنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على حصاد 7 سنوات من الإنجازات بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2021.

 

وتضمن الإنفوجراف إنجازات قطاع التعليم الأزهري خلال تلك المدة، حيث تم إنشاء 82 معهدا بتكلفة 184 مليون جنيه، عبارة عن إنشاء 52 معهدا ضمن الخطة بتكلفة 74 مليون جنيه، و30 معهد مشاركة مجتمعية بتكلفة 110 ملايين جنيه.

 

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الانفوجراف

 

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الإنفوجراف

 


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