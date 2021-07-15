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وقف كبير مفتشين بوزارة الأوقاف لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى

الخميس، 15 يوليه 2021 03:15 م
وقف كبير مفتشين بوزارة الأوقاف لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى وزارة الأوقاف -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس، وقف كبير مفتشين بالديوان العام عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن القرار جاء بناء على مذكرة الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفى.
 
وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أن صفحة الإمام أو خطيب المكافأة بمثابة منبره، وأن ما يكتبه أو ينشره على صفحته من أراء هو بمثابة ما يقوله على منبره، فالإنسان الطبيعى فضلًا عن كونه قدوة لا يمكن أن يكون له وجهان وجه فى الحياة العامة وآخر على مواقع التواصل، كما تؤكد على جميع العاملين بها بأن أى خروج على القيم المجتمعية أو الآداب العامة للمجتمع على صفحات التواصل سيكون موضع مساءلة، نظرًا لخصوصية طبيعة عمل الوزارة سواء أكان المنتسب إليها إمامًا أم إداريًا أم فنيًا أم عاملا.
 
وناشدت الوزارة الجميع تحرى أقصى درجات الحيطة والدقة فيما ينشرون أو يشاركون أو يشيرون على صفحاتهم أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين أو منشوراتهم، إذ تعد الوزارة أى خروج على الفكر الوسطى المستنير أو القيم والآداب العامة للمجتمع أو أى تشهير بالآخرين خطًا أحمر تتعامل معه بمنتهى الحسم.

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