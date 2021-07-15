اليوم السابع
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وفاة مراسل الجريمة الهولندى بعد أيام من إطلاق الرصاص عليه

الخميس، 15 يوليه 2021 05:20 م
وفاة مراسل الجريمة الهولندى بعد أيام من إطلاق الرصاص عليه المراسل الهولندى
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت أسرة مراسل الجريمة الهولندي بيتر دى فريس، أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، بعد أيام من إصابته جراء إطلاق رصاص نارى عليه.
 
وكان مجهول قد أطلق النار على دي فريس في رأسه في 6 يوليو بعد ظهور تليفزيوني له في أمستردام.
 
وقالت عائلته في رسالة نشرتها يوم الخميس محطة ار تي ال الهولندية: "بيتر قاتل حتى النهاية لكنه خسر القتال" .
 
و تم القبض على شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من روتردام ومواطن بولندي يبلغ من العمر 35 عامًا يعيش في هولندا مشتبه في ارتكابهم الواقعة.
 
والمحقق الصحفي المعروف دي فريس، للإبلاغ عن القضايا الجنائية عالية المستوى، من بين أمور أخرى، أجرى أبحاثًا في مجال الجريمة المنظمة، وكان يُظهر بانتظام على التلفزيون الهولندي.
 
وشارك دي فريس كمتحدث باسم ضحايا الجريمة ، كما ذكرت وسائل الإعلام المختلفة ، وكان في الآونة الأخيرة هو المقرب من أهم شاهد رئيسي في محاكمة ضد تاجر المخدرات المزعوم رضوان تاجي.
 
وكان دي فريس قد قال قبل القضية، إنه كان على "قائمة استهداف" تاجى، و يعتبر مجرم المخدرات أكثر المجرمين المطلوبين في هولندا،  وتسبب الهجوم على دي فريس في حالة رعب عبر حدود هولندا .
 

المراسل الهولندى

مخدرات

جريمة قتل

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