وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا فى رسالة لعون: يجب الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة

إيمان حنا

استقبل الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، اليوم السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثيشيا، والسفيرة الفرنسية فى بيروت آن جرييو واستعرض معهما الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الحكومية، وفق بيان صحفى.

وسلمت السفيرتان الرئيس عون رسالة خطية مشتركة من وزيرى الخارجية الأمريكية والفرنسية أنطوني بلينكن وجان إيف لودريان، أكدا فيها على اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني وضرورة الإسراع فى تشكيل حكومة جديدة تواجه الظروف الدقيقة التى يمر بها لبنان.

وعلى صعيد الأزمة اللبنانية ، سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى استقباله رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في القاهرة أمس، حيث أفردت أغلب الصحف صور اللقاء على مساحة واسعة في صدر صفحاتها الأولى معنونة بأن مصر تتحرك لبنانيا وعربيا ودوليا لإنقاذ لبنان.



وتحت عنوان "مصر تتحرك لبنانيا وعربيا ودوليا لإنقاذ لبنان"، نشرت جريدة الشرق اللبنانية تقريرا أكدت فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم دعمه الكامل للمسار الهادف إلى إعادة الاستقرار في لبنان، مشددا على أهمية تكاتف مساعي الفرقاء اللبنانيين لتسوية أية خلافات لإخراج لبنان من الحالة التي يعيشها حاليا.



وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي دعا لإعلاء مصلحة لبنان الوطنية بما يساعد في صون مقدرات الشعب اللبناني

وكتبت صحيفة النهار اللبنانية في عددها الصادر اليوم تقول إن التحرك المصري حيال لبنان بلغ ذروته بالتزامن مع التحرك الفرنسي، مؤكدة أن الحريري في زيارة لمصر تم إبلاغه بدعم القاهرة له ولجهود تأليف الحكومة.



من جانبها، أشارت صحيفة اللواء اللبنانية إلى أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قدم تشكيلته الحكومية الجديدة أمس فور عودته من القاهرة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدة أن هناك تنسيق رفيع المستوى من أجل لبنان.