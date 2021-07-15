اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 03:26 م
أكرم القصاص
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واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مكافأة للإبلاغ عن "القراصنة الإلكترونيين"

الخميس، 15 يوليه 2021 02:20 م
واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مكافأة للإبلاغ عن "القراصنة الإلكترونيين" قرصنة إلكترونية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية،اليوم الخميس، مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يدلى بمعلومات تساعد فى تحديد هوية أى شخص يشارك فى نشاطات سيبرانية ضد الولايات المتحدة، حسبما ذكرت "سكاى نيوز".

وكانت الخارجية الأمريكية قد ذكرت قبل نحو أسبوع، أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن الهجمات السيبرانية التي استهدفت عددا من المؤسسات الأمريكية، من بينها جهات حكومية، فى الآونة الأخيرة.

وأضافت حينها المتحدثة باسم الخارجية، جين ساكي، أن "هجمات الفدية ليست جديدة، إنما الجديد هو الانخراط رفيع المستوى الذي تشهده من مسؤولي الأمن الحكومي لدينا، والحكومة الروسية وخبراء الهجمات الإلكترونية".

وتابعت: "يحتفظ الرئيس بالحق في الرد على أي شبكات فدية وتلك التي تؤويها. لا تزال هذه هي سياسته"

 


واشنطن

قراصنه الكترونيين

امريكا

الخارجيه الامريكيه

الهجمات الالكترونيه

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