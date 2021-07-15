موجز أخبار مصر: مصر تقفز 38 مركزا فى مؤشر أكثر دول العالم أمانا فى 2021

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى، إنفوجراف جديدًا تحت عنوان "مصر تقفز 38 مركزًا فى مؤشر أكثر دول العالم أمانًا فى 2021". ووفقًا للإنفوجراف، نجحت مصر فى التقدم 38 مركزًا رُغم زيادة عدد الدول على المؤشر هذا العام، وكذلك رغم جائحة كوفيد-19 وما خلفته من أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات على مستوى دول العالم، والتى أعادت ترتيب دول العالم على المؤشر فى 2021، حتى إن كثيرًا من القوى الاقتصادية الكبرى فى العالم أصبحت بؤرة للوباء؛ حيث جاءت الولايات المتحدة بعد مصر فى المرتبة الـ 71، والبرازيل فى المرتبة الـ 129، وغيرهما.

وتأتى مصر فى المرتبة الـ65 عالميًّا خلال عام 2021 ضمن 134 دولة، مقارنة بالمرتبة الـ 103 من بين 128 دولة فى 2019. فيما كانت أيسلندا، والإمارات، وقطر، أعلى 3 دول عالميًّا على المؤشر فى 2021.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

معلومات الوزراء: مصر تقفز 38 مركزا فى مؤشر أكثر دول العالم أمانا فى 2021



نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصرى، إنفوجراف جديدًا تحت عنوان "مصر تقفز 38 مركزًا فى مؤشر أكثر دول العالم أمانًا فى 2021". ووفقًا للإنفوجراف، نجحت مصر فى التقدم 38 مركزًا رُغم زيادة عدد الدول على المؤشر هذا العام، وكذلك رغم جائحة كوفيد-19 وما خلفته من أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات على مستوى دول العالم، والتى أعادت ترتيب دول العالم على المؤشر فى 2021، حتى إن كثيرًا من القوى الاقتصادية الكبرى فى العالم أصبحت بؤرة للوباء؛ حيث جاءت الولايات المتحدة بعد مصر فى المرتبة الـ 71، والبرازيل فى المرتبة الـ 129، وغيرهما.

وتأتى مصر فى المرتبة الـ65 عالميًّا خلال عام 2021 ضمن 134 دولة، مقارنة بالمرتبة الـ 103 من بين 128 دولة فى 2019. فيما كانت أيسلندا، والإمارات، وقطر، أعلى 3 دول عالميًّا على المؤشر فى 2021.

كما يتضمن مؤشر "أكثر دول العالم أمانًا" 3 عوامل رئيسة، وهي: الأمن الشخصي، والحروب، والكوارث الطبيعية متضمنة الأمان من خطر العدوى بفيروس كورونا.





الحكومة: لا صحة لتوقف العمل بمشروعات الآثار بسبب جائحة كورونا



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول توقف العمل بمشروعات الآثار والترميم في ظل جائحة كورونا، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف العمل بمشروعات الآثار والترميم في ظل جائحة كورونا، موضحة الاستمرار فى تنفيذ كافة مشروعات ترميم الآثار وبناء المتاحف على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.

وأشارت إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات من بينها قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وكذلك الانتهاء من مشروع تطوير ميدان التحرير، فضلاً عن افتتاح قصر البارون إمبان بعد الانتهاء من ترميمه، مع اتخاذ بعض الإجراءات لدعم السياحة الثقافية في ظل جائحة كورونا، من خلال إرجاء زيادة أسعار تذاكر دخول المتاحف والمناطق الأثرية حتى مايو 2022.

وفي سياق متصل، تم افتتاح عدد كبير من مشروعات ترميم الآثار وإنشاء المتاحف، والتي تضمنت افتتاح متحف شرم الشيخ، ومتحف المركبات الملكية ببولاق، وافتتاح قاعة "الخبيئات، كنوز خفية" بالمتحف المصري بالتحرير في ذكرى مرور 118 عاماً على تأسيسه، والتي تقام في قاعة المومياوات الملكية بعد نقلها، وكذلك افتتاح مسجد الإمام الشافعي بعد الانتهاء من ترميمه بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وافتتاح المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد أمون رع بمعابد الكرنك بالأقصر، وإعادة فتح مقبرة رمسيس الأول للزيارة بعد ترميمها، وافتتاح مشروع تطوير وترميم معبد إيزيس بمدينة أسوان، وافتتاح المحطة الثانية والثالثة لمشروع تطوير إعادة إحياء "مسار العائلة المقدسة"، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، بالمنطقة المحيطة بكنيسة العذراء مريم بسخا بمحافظة كفر الشيخ.

علم مصر يزين القرية الأولمبية بطوكيو بعد وصول مقدمة البعثة الإدارية



وضعت مقدمة البعثة الإدارية لبعثة مصر الرسمية المشاركة فى أولمبياد "طوكيو- 2020" علم مصر على المقر الذى تم استلامه لإقامة البعثة المصرية خلال فاعليات دورة الألعاب الأولمبية.

وكانت مقدمة البعثة الإدارية المصرية غادرت القاهرة على مرحلتين الفوج الأول غادر الثلاثاء، والثانى الأربعاء، وذلك من أجل وضع تجهيزات بعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التى تقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.

وغادر الوفد الثانى من مقدمة البعثة يوم الأربعاء برئاسة المهندس الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشراع ونائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو والدكتور أسامة صادق مدير العلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية والأستاذ أحمد عبدالعليم المكتب الفني لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وفور الوصول واستلام المقر تم رفع علم مصر على المقر في تقليد يتم من جميع البعثات برفع علم الدولة فور إستلام المقر الرسمي لإقامة البعثة داخل القرية الأولمبية في إنتظار المراسم الرسمية لرفع العلم المصري فور وصول البعثات.

وتوجهت مقدمة البعثة من أجل استلام المقر وتنظيم إجراءات إقامة وتسكين البعثة المصرية وحضور الإجتماع الفني لتسجيل البعثة المصرية وإنهاء الإجراءات مبكرا، وتذليل العقبات قبل وصول باقي البعثة المصرية.





ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات فى ألمانيا لـ 19 شخصا وانهيار مبان.. صور



قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن 19 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم وعشرات آخرين فى عداد المفقودين فى ألمانيا بعدما حولت الفيضانات العارمة الجداول والشوارع إلى سيول مستعرة، وكسحت السيارات وتسببت فى انهيار بعض المبانى.

وقالت السلطات فى مقاطعة أوسكيرخن الغربية، اليوم الخميس، إنه تم الإبلاغ عن ثمانى حالات وفاة هناك على صلة بالفيضانات. وتأثرت عمليات الإنقاذ بالانقطاع الجزئى لخطوط الهاتف واتصالات الإنترنت فى المنطقة التى تقع فى جنوب غرب كولونيا.

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 250 ألف زائر ومشارك بمعرض الكتاب حتى اليوم



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والوقائية والتوعوية لأكثر من 250 ألف زائر ومشارك فى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، والذي يقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، تحت رعاية السيد عبدالفتاح السيسي، وذلك منذ انطلاق المعرض في 30 يونيو الماضي وحتى اليوم.

يأتي ذلك ضمن خطة التأمين الطبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في إطار حرص الوزارة على تطبيق كافة الإجراءات الطبية والوقائية والاحترازية بجميع الفعاليات والأنشطة المختلفة للدولة، اهتمامًا بالصحة العامة للمواطنين بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي فيروس كورونا.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فرق التواصل المجتمعي قدمت التوعية الصحية بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للزائرين والمشاركين بجميع فعاليات المعرض، ومتابعة الالتزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع التزاحم، كما يتم توزيع المستلزمات الوقائية (كمامات، كحول) على رواد المعرض، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية.





الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال أيام العيد وتوجه نصائح للمواطنين



كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع مع يوم الاثنين المقبل انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

وأضاف شاهين، أن هذا الانخفاض يكون طفيف وبمعدل من 2 ل 3 درجات مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بارتفاع درجات الحرارة، كاشفا أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة خلال أيام العيد بين 36 و 37 درجة، وهى درجة الحرارة المسجلة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال أيام العيد، فضلا عن ارتداء غطاء الرأس، والإكثار من شرب السوائل الباردة والمرطبات، وتجنب الأماكن سيئة التهوية.





انقطاع المياه عن شوارع النيل ونراد والجيزة 8 ساعات مساء اليوم



تشهد مناطق (شارع النيل – شارع الجيزة – شارع مراد ) بالجيزة، مساء اليوم الخميس، انقطاع مياه الشرب لـمـدة 8 سـاعـات، وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء اليوم حتى الساعة 6 من صباح يوم الجمعة .

وأكدت محافظة الجيزة أن سبب الانقطاع هو قيام شركة المياه باتمام ربط خط 600 مم الجديد الذى تم تغيرة ضمن اعمال تطوير شارع النيل السياحي .

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة، وسرعة الانتهاء من الأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة، كما وجه رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى معوقات.

وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، على أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.





الرعاية الصحية تعلن الانتهاء من حملة "اكشف واطمن" وتخطى مستهدفاتها 100%



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، على انتهاء فعاليات حملة (اكشف واطمن) للفحص الطبي المجاني للمواطنين بمحافظتي الأقصر وأسوان، والتي استمرت على مدار 30 يوما، وتخطي المستهدف من الحملة نسبة 100%، وذلك من خلال 4 عيادات متنقلة تم الدفع بهم ضمن الحملة بعدد من المناطق النائية والبعيدة بالمحافظتين.

وأشار بيان الهيئة، إلى أنه خلال حملة اكشف واطمن تم إجراء 250.450 ألف فحص طبي على المواطنين البالغ عددهم 25.450 ألف مواطن، بواقع 10فحوصات طبية للمواطن الواحد شملت (كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن)، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم ، يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظتي الأقصر وأسوان لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

واستكمل البيان: تم تسجيل 6000 مواطن بمحافظتي أسوان والأقصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة ، وفتح الملفات الفردية لهم والعائلية لأسرهم، أثناء حملة (اكشف واطمن)، وتم إجراء الفحص الطبي الشامل لهم، كما تم اكتشاف عدد من الحالات المصابة بأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم ضمن إجمالي المفحوصين بالحملة، وتم عمل اللازم طبيًا لهم.