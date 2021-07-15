اليوم السابع
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مساعدا وزير الخارجية يلتقيان بالدبلوماسيين المنقولين للعمل في الخارج

الخميس، 15 يوليه 2021 08:12 م
مساعدا وزير الخارجية يلتقيان بالدبلوماسيين المنقولين للعمل في الخارج وزارة الخارجية المصرية
كتب : أحمد جمعة

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التقى السفير يوسف مكاوي مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية والسفير عمر عامر مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش بالدبلوماسيين المنقولين للعمل بالخارج قبل مغادرتهم لتسلم العمل ببعثاتنا خلال الأيام المقبلة.

 

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، مساء الخميس، أن اللقاء تناول الركائز الأساسية للعمل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج، وكيفية التمثيل المشرف لمصر في بعثاتنا الدبلوماسية بالخارج، بما يضمن حماية ورعاية مصالح مصر. كما تم استعراض رؤية الوزارة في مجال التحول الرقمي في إطار التحديث المستمر لآليات العمل التي يجب على الدبلوماسيين الاعتماد عليها مستقبلاً، وبما يتلاءم مع تحديات العصر، والاستعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية.


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