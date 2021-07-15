اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 06:36 م
أكرم القصاص
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مسئول إيطالى: الإسراع فى تلقى جرعتى اللقاح يقلل امكانية تحور الفيروس

الخميس، 15 يوليه 2021 05:00 م
مسئول إيطالى: الإسراع فى تلقى جرعتى اللقاح يقلل امكانية تحور الفيروس كورونا فى إيطاليا
أ ش أ

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أكد مسئول صحي إيطالي، الحاجة الملحة للتطيعم ضد فيروس كورونا بأسرع وقت، للتضيق على الفيروس من امكانية التحور. 
وقال مستشار وزير الصحة الايطالي لحالة طوارئ كوفيد 19 ڤالتر ريتشاردي في تصريح أوردته وكالة /اكي/ :"إن الحاجة إلى التطعيم بأسرع وقت ممكن، ترتبط أيضًا بحقيقة أنه كلما زاد ترددنا، نترك إمكانية للفيروس لاختيار المتحوّرات التي لا تخترق مفعول اللقاح وتنقل العدوى فحسب، بل تثقب درع الحصانة أيضًا".
وأضاف " أن هذا المتحوّر، يمكنه أن يخترق دورة التطعيم المزدوجة أيضاً التي تمنح بعض الحماية ضد الأعراض الخطيرة والحاجة للاستشفاء، لكن المتحور يسبب العدوى حتى لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح في 30-35٪ من الحالات ناهيك عن جرعة واحدة".


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كورونا فى إيطاليا

فيروس كورونا

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