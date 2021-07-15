مدرجات البريميرليج تحرم المتورطين فى العنصرية من الدخول بقرار من جونسون

كتبت : نهال أبو السعود

أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، انه سيتم منع المشجعين الذين يسيئون عنصريًا للاعبي كرة القدم عبر الإنترنت من الملاعب بموجب قواعد جديدة، وهي خطوة أيدها الدوري الإنجليزي الممتاز.

حذر الدوري الإنجليزي الممتاز من أن 80% من الإساءات التي تم الإبلاغ عنها لوحدة المراقبة جاءت من خارج المملكة المتحدة - لكنه قال إنه لا يزال من الممكن ملاحقة العنصريين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن أوامر حظر كرة القدم - التي يمكن أن تمنع المخالفين لمدة تصل إلى 10 سنوات - سيتم تغييرها لتشمل العنصرية عبر الإنترنت، لإبعاد الأشخاص المدانين بارتكاب انتهاكات عبر الإنترنت عن المباريات.

عند إعلان التغيير، قال جونسون: "لقد شعرت بالفزع من الإساءة الموجهة لعدد من لاعبي كرة القدم لدينا في أعقاب مباراة الأحد. يجب بذل المزيد لمنع تعرض الأشخاص للتنمر عبر الإنترنت ".

وقال المتحدث باسم جونسون إنه ستكون هناك مشاورات حول التغيير إلى أوامر الحظر، وأضافو: "سنرغب في تقديمها بأسرع وقت ممكن". وقال مصدر في الحكومة البريطانية إن التغيير يتطلب تشريعًا أوليًا.

يأتي ذلك في أعقاب الإساءة العنصرية الموجهة إلى ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا - ثلاثة لاعبين أضاعوا ركلات الترجيح في هزيمة إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا.

في بيانات صدرت يوم الأربعاء ، قال الدوري الإنجليزي الممتاز إن نظام المراقبة عبر الإنترنت يشير إلى أن 80% من التعليقات المسيئة ضد اللاعبين في موسم 20/21 جاءت من الخارج ، لكنه قال إنه لا يزال من الممكن ملاحقة المتصيدون ، مستشهدين بحالة رجل في سنغافورة الذي ادين بالفعل.

في إشارة إلى اقتباس قبل يورو 2020 من قبل بريتي باتيل ، وزيرة الداخلية ، تساءل زعيم حزب العمال: "هل يعتقد رئيس الوزراء أنه من الخطأ انتقاد قرار فريق إنجلترا بمقاومة العنصرية؟"

أجاب جونسون: "لقد أوضحت تمامًا أنه لا ينبغي لأحد أن يستهزئ بمنتخب إنجلترا".