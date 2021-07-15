محافظ الشرقية يقرر توفير كشك لبائع ترمس والتنسيق لعودة بناته من دور الرعاية

جاء ذلك بعد إستغاثه تقدم بها أحد المواطنين بمدينة أبو كبير عبر فيديو تم بثه على صفحات التواصل الإجتماعي لمواطن ويبلغ من العمر 62 عاما ومتزوج و يقيم بمنزل بالإيجار ويعمل بائع حلويات متجول بالقطار والآن يقوم ببيع الترمس بشوارع المدينة وليس لديه مصدر دخل ثابت ولدية ابنه تم ايداعها بمؤسسة الرعاية بالزقازيق يطلب من المحافظ مساعدته في توفير كشك له وكذلك استخراج معاش كرامة وعوده ابنته للإقامة معه.

وكلف محافظ الشرقية حمدي نصر رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بفحص الحالة ، وتحديد موعد لتوقيع القومسيون الطبي المميكن عليه بتاريخ 27 يوليو الجاري بمستشفي الإحرار بمدينة الزقازيق لإستخراج معاش كرامة له، وإعداد بحث من مؤسسة التكافل بالشرقية لصرف مساعدة شهرية لحين إقرار معاش كرامة والتنسيق مع فريق التدخل السريع ( أطفال بلا مأوي ) بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لبحث إمكانية عوده الإبنة من دار الرعاية للإقامة مع الاسرة وتحقيق المصلحة الفضلى لها، وكذلك التنسيق مع إحدى الجمعيات الاهلية لإقامة كشك للمواطن وتزويده بالبضاعة وإمداده بالمواد غذائية واللحوم ، لتخفيف العبء والمعاناه عن كاهله وتوفير حياة كريمة له ولأسرته.