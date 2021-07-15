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لجنة الاستغاثات الطبية بـ"الوزراء": استصدار 32 قرار علاج على نفقة الدولة فى 5 أيام

الخميس، 15 يوليه 2021 02:00 م
لجنة الاستغاثات الطبية بـ"الوزراء": استصدار 32 قرار علاج على نفقة الدولة فى 5 أيام الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تمكنت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، خلال الفترة من 11 إلى 15 يوليو الجارى، من استصدار 32 قرار علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء بضرورة رصد استغاثات المواطنين الطبية والاستجابة لها.

وأكد الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، أن اللجنة الطبية بمجلس الوزراء نجحت خلال الفترة المشار إليها، في إنهاء إجراءات 8 عمليات جراحية، وإصدار 3 قرارات خاصة بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفى، كما تم إنهاء الإجراءات الطبية لـ 11 حالة من مرضى الأورام وعمليات "الجامانايف"، فضلاً عن تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 10 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

 


لجنة الاستغاثات الطبية

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