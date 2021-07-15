شاهد عيان: رأيت طفلة منشأة القناطر وهى تسقط فى النيل ولم أتمكن من انتشالها

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شاهد عيان على غرق طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات بنهر النيل في منشأة القناطر.

وذكر الشاهد "عامل" مقيم بقرية الأخصاص، أنه شاهد الضحية خلال سقوطها فى النيل، حيث كانت تغسل الأواني واختل توازنها، فأسرع لإنقاذها إلا أنه لم يتمكن من انتشالها قبل غرقها، لتلقى مصرعها.

واستمع رجال المباحث لأقوال والد الطفل، فذكر أن ابنته "رحمة"، كانت تغسل الأوانى من مياه النيل فرع رشيد، وسقطت بالمياه، ولم يشتبه في وفاتها جنائيا.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الطفلة خلال غسيل الأواني بالنيل، اختل توازنها، وسقطت ، مما أسفر عن غرقها، لعدم إجادتها السباحة.

وتلقى العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بلاغا بغرق طفلة بنهر النيل في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، اختل توازنها وسقطت بالمياه، مما أسفر عن غرقها. تم انتشال جثتها بواسطة عدد من المواطنين، وحرر المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.