زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالمؤبد لـ4 متهمين بـ"خلية العقاب الثورى بحلوان"

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 3 سنوات، سطرت المحكمة المختصة كلمة النهاية في محاكمة المتهمين بـ"خلية العقاب الثورى"، وقضت بالمؤبد لـ4 متهمين وبراءة 5 والسجن 10 سنوات لمتهم والسجن 15 سنة لـ3 آخرين فى اتهامهم باستهداف محكمة حلوان وتفجير مطعم شهير.

كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات للمتهم الخامس، انقضاء الدعوى للقيادى محمد كمال ومتهم آخر لوفاتهما، وقضت بعدم اختصاص نظر الدعوى لـ 20 متهما.

وضمت القضية القيادى الإخوانى محمد كمال مسئول لجان العمليات النوعية والعناصر المسلحة التابعة لتنظيم الجماعة الإرهابية والمتوفى فى حادث تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء حملة أمنية للقبض عليه بمنطقة البساتين.

ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بحى حلوان وتفجيرات ماكينات صرفة البنك الأهلى وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإدارة التعليمة، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية، وعدد من المنشأت الأخرى، واغتيال مرشد أمنى.