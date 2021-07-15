رئيس الوزراء العراقى يوجه الوزارات للاستعانة بموظفيها لإنجاز الانتخابات

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وجه رئيس مجلـس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وزارات الدولة كافة إلى الاستعانة بموظفيها لإنجاز الانتخابات النيابية القادمة.

وحث المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس الوزارات كافة بأخذ ما يقتضي كلا حسب اختصاصه بشأن تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء العراقي رقم (174 لسنة 2021)، الخاص بالاستعانة بخدمات الموظفين لإنجاز انتخابات مجلس النواب القادمة.

وأضاف البيان أنه: "تقرر شمول الموظف بكتـاب شكر وتقديـر مـن رئيس مجلـس الـوزراء إضافة إلى مكافأة مالية مقدارها (150000) دينار، فقط مائة وخمسون ألف دينار لتحفيزهم على التقديم، فيما تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إرسال أسماء الموظفين ممن قدموا للعمل بصفة موظف اقتراع إلى الوزارات ليتسنى حصر أعداد وبيانات المتقدمين وغير المتقدمين".