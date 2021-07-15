"حياة كريمة" تزين قرى ديرمواس بالمنيا.. شبكات مياه وصرف صحى ومدارس جديدة

المنيا- حسن عبد الغفار

تشهد قرى مركز ديرمواس، جنوب المنيا، نهضة جديدة بدخول المشروعات الخدمية التى تنفذها مبادرة حياة كريمة، حيث أوشكت أعمال التشطيبات بمدرسة أبو خلقة الإعدادية على الانتهاء، كما تم مد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية كفر خزام، بجانب أعمال مجمع الخدمات بتل بنى عمران ومركز شباب عزب التل، ويجرى العمل فى حفر مد شبكة الصرف الصحى بأبو خلقة، ومد وتطوير شبكة مياه الشرب بنزلة البدرمان.

ليس فقط مركز ديرمواس بل أيضا مركز العدوة يشهد تطورا كبيرا خلال مبادرة حياة كريمة حيث يجرى الحفر بشبكات الصرف الصحى بقرية البسقلون بمركز العدوة، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية للمدرسة الابتدائية بقرية البسقلون، إلى جانب أعمال مد خطوط شبكات الصرف الصحى بقرية زاوية برمشا.

من ناحيته، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يستهدف تطوير 192 قرية بـ757 تابعا، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى أبو قرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس، بتكلفة تصل تقريباً الى 23 مليار جنيه، ليصل إجمالى المستفيدين من المشروعات الخدمية التى سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

وشدد على تذليل أى عقبات والإسراع فى معدلات التنفيذ بكافة القطاعات التى سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة، ومن بينها أماكن مقترحة لإنشاء مجمع خدمات لخدمة المواطنين، حيث سيضم المجمع العديد من الخدمات المختلفة "مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين - سجل مدنى - شهر عقارى – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية - مجلس شعبى محلى - وحدة تضامن اجتماعي"، وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين.