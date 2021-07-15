جو بايدن يعبر عن تطلعه لاستقبال ميركل بالبيت الأبيض: ملتزمون بالعمل معا

ريهام عبد الله

عبر الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن تطلعه لاستقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى البيت الأبيض، اليوم الخميس، قائلا :"أتطلع إلى الترحيب بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض بعد ظهر اليوم لعقد اجتماع ثنائي، الشراكة بين بلدينا قوية، وملتزمون بالعمل معا".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أتطلع إلى الترحيب بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض بعد ظهر اليوم لعقد اجتماع ثنائي. الشراكة بين بلدينا قوية، ونحن ملتزمون بالعمل معًا لمواجهة تحدياتنا المشتركة في السنوات المقبلة".



الرئيس الأمريكى جو بايدن

ويستقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى البيت الأبيض، الذى تزوره للمرة الأخيرة قبل ترك منصبها فى حكم ألمانيا بعد 16 عاما.

وتعقد ميركل محادثات مع بايدن حول سلسلة من القضايا الاقتصادية وأخرى متعلقة بالسياسة الخارجية مع احتمالية ضعيفة بالتوصل إلى تسوية لأى منها، بحسب ما تقول صحيفة "واشنطن بوست".

وبدلا من ذلك، فإن الزيارة ستكون فرصة لإعادة تأكيد العلاقات الثنائية القوية والتأكيد على ما وصفه أحد كبار المسئولين الألمان باستمرارية وأهمية تلك العلاقة مع استعداد ميركل للتنحى عن منصبها عقب انتخابات سبتمبر المقبل.

من جانبه، جعل بايدن إصلاح العلاقات مع ألمانيا ومع ميركل على وجه الخصوص أولوية قصوى بعد أربع سنوات جعلها الرئيس ترامب هدفا للعديد من شكواه بشأن أوروبا، وعلى الرغم من أنهما التقيا خلال قمة السبع الشهر الماضى وقمة الناتو، إنها أول أو زعيمة أوروبية تزور واشنطن منذ تولى بايدن منصبه فى يناير الماضى.