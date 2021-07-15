توقيع الكشف الطبى على 503 حالات بقرية الزيات بمطروح.. صور

مطروح حسن مشالى

أنهت القافلة الطبية المجانية التى نظمتها مديرية الصحة بمطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتقديم الخدمات الصحية فى عدد من التخصصات الطبية لأهالى قرية الزيات شرق مدينة مرسى مطروح خلال يومى الأربعاء والخميس 14و15 يوليو أعمالها بتوقيع الكشف الطبى على 503 حالة مع إحالة 15 منهم لإجراء عمليات جراحية .

وأوضح الدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة بمطروح أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الكبى على 503 حالة ضمن التخصصات الطبية بها، ومنها توقيع الكشف على 157 بعيادة الباطنة ،و169 بعيادة الأطفال، و75 بالجراحة، و31 بالنساء، و47 بالاسنان، و24 بعيادة تنظيم الاسرة ،وعمل الاشعه لعدد 8 حالات، وتحاليل طفيليات لـ35 حالة، وكشف وتحليل الضغط والسكر لعدد 70 حالة ،ومعمل الدم 31 حالة، بالإضافة إلى تحويل 15 حالة لمستشفى مطروح العام لإجراء عمليات جراحية.

من جانبه وجه أهالى القرية الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح على اهتمامه ورعايته للقافلة والتوجيه بتذليل كافة العقبات من أجل نجاحها، وكذلك الشكر لمديرية الصحة بالمحافظة ورئيس القرية على الاهتمام والتنظيم الجيد مع توفير التخصصات الطبية اللازمة لخدمة اهالى القرية والتى شهدت إقبال غير مسبوق من الأهالى للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية.



جانب من القافلة الطبية



قافله طبية