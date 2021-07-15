اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 12:56 م
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تنفيذ حملة نظافة بمدينة الحسنة بوسط سيناء استعدادا لعيد الأضحى

الخميس، 15 يوليه 2021 12:48 م
تنفيذ حملة نظافة بمدينة الحسنة بوسط سيناء استعدادا لعيد الأضحى حملة نظافة
شمال سيناء - محمد حسين

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نفذ مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء، حملة نظافة استعدادا لعيد الأضحى، قال اللواء أسامة أحمد محمود عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، إن الحملات ضمن خطة الدولة للحد من انتشار الفيروسات، وخلالها يتم رفع القمامة عن جميع شوارع المركز والمدينة ويتم تنظيف الشوارع تحت إشراف إدارة شئون البيئة وإدارة الحملة الميكانيكيّة بالمجلس.

وقال إن الحملة شملت المدينة وقرية بغداد لتنظيف ورفع القمامة من الشوارع الرئيسية وميدان  قرية بغداد وتم رفع كمية من القمامة حوالى 6 طن تقريباً، لافتا إلى انه تم تنظيم حملة للمرور والمتابعة لقرية الجدى والإدارات الخدمية بها، وتوزيع 12 صندوق للقمامة على البيوت البدوية بالقرية حفاظا على المظهر الحضاري للقرية و حماية المواطنين من تجمع القمامة بالشوارع، كما تم فى إطار الاهتمام بمنظومة النظافة وإزالة تجمعات القمامة أولا بأول قام عمال النظافة بالمجلس برفع جميع المخلفات والتراكمات من القمامة بالشارع العمومي  بالمدينة .

وقال رئيس مركز ومدينة الحسنة، انه سبق وأطلق مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء حملة لرفع المخلفات وأكوام الرمال من الشوارع بالتزامن مع حملة التعقيم داخل المدينة والقرى، مشيرا إلى أن الحملات تنفذها إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة الحسنة، وتستهدف رفع كافة اكوام الرمال والمخلفات وغيرها من شوارع  المدينة وبصفه مستمرة، ومناشدة المواطنين إلقاء القمامة والمخلفات فى الأماكن المخصصة لها وعدم إلقائها بجوار المنازل.


شمال سيناء

عيد الاضحى

سيناء

وسط سيناء

مدينة الحسنة

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