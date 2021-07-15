تفاصيل سرقة لصوص لبوابات مقابر عوارة بطنطا.. فيديو

الغربية مصطفى عادل

شهدت مقابر عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وقائع سرقات بوابات المقابر وبلغ عدد البوابات التى تم سرقتها أكثر من 60 بوابة، وسط حالة من الغضب من الأهالى بعد سرقة مقابر ذويهم.

ورصد "اليوم السابع" عددا كبيرا من زجاجات الخمور وسرنجات ملطخة بالدماء والتى يستخدمها متعاطى المخدرات فى ضرب حقن الهيروين، ويستغل الخارجون عن القانون المقابر فى ارتكاب الأعمال الإجرامية والمنافية للآداب وتعاطى المخدرات.

يقول إبراهيم سعيد ترابى المنطقة 11 بمقابر عوارة لـ"اليوم السابع"، إن جرائم سرقات بوابات المقابر تحدث منذ شهور وتزايدت عقب عيد الفطر الماضى، حيث نكتشف كل يوم سرقة بوابة من بوابات المقابر.

وأشار إلى أن الدفانين هنا ينتهى عملهم مع آذان المغرب ونترك المقابر لنعود لبيوتنا، وتتحول المقابر ليلا لمأوى للخارجين عن القانون، واللصوص والمدمنين.

وأضاف أنهم أبلغوا أصحاب المدافن بسرقة البوابات، مؤكدا أن المقابر تشهد أعمالا غير أخلاقية ليلا وينتشر بها تجار المخدرات والمدمنين واللصوص، وأن الدفانين يعانون من انتشار البلطجية والمدمنين ولا أحد من الدفانين يستطيع أن يفعل شيء خوفا على أرواحنا، واضطر أحد المتضررين من سرقة بوابة مقابرهم لتصوير مقطع فيديو لرصد تلك الواقعة أملا فى أن يتحرك أى مسئول لضبط العناصر الإجرامية.

وأضاف أن الخارجين عن القانون لا يحترمون حرمة الموتى ويرتكبون أبشع الجرائم بداخل المدافن، مؤكدا أن الدفانين ليس لهم أى اختصاص فى الإبلاغ عن وقائع السرقات ونكتفى فقط بإبلاغ أصحاب المدافن وهم أصحاب الشأن فى الإبلاغ من عدمه، ورجال المباحث تواجدوا فى المقابر للبحث عن العناصر الإجرامية والمشتبه فيهم وراء ارتكاب وقائع سرقة البوابات.

من جانبه أكد مصدر أمنى مسئول أن هناك جهودا أمنية مكثفة لضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى واقعة سرقة بوابات المقابر. وأوضح المصدر، أنه يتم فحص عدد من العناصر الإجرامية المعروف عنها ارتكاب مثل هذه الجرائم لتحديد عما إذا كان لهم دور فى سرقة بوابات المقابر من عدمه.

من جانبه، قال الدكتور محمود عيسى، رئيس حى ثان طنطا، إن الحى يبذل جهوده لتطوير منطقة مقابر عوارة والمقامة على أكثر من 30 فدانا.

وأضاف أن الحى مستعد لتركيب أعمدة إنارة وكشافات لإنارة المنطقة ليلا، مطالبا الأهالى وأصحاب المدافن بمد يد العون للجهات التنفيذية لتطوير تلك المنطقة، ورصف شوارع المقابر بالإنترلوك مثلما يحدث فى القري.

وأوضح أننا على استعداد تام للتعاون مع أهالينا لتنظيف وتطوير تلك المنطقة، مضيفاً أنه تم إزالة عدد من المنازل المبنية بالمخالفة والتى كانت تغلق الشارع المؤدى للمقابر، كما أنه يخطط لإنشاء محور واسع وبه استراحات للانتظار بطول الشارع الرئيسى للمقابر خلال الفترة المقبلة.



إبراهيم سعيد



جانب من السرقات



سرقة بوابه



سرنجات