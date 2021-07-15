اليوم السابع
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تعرف على إجراءات تجديد تراخيص السيارات داخل الوحدات المرورية

الخميس، 15 يوليه 2021 01:00 ص
تعرف على إجراءات تجديد تراخيص السيارات داخل الوحدات المرورية وحده مرور
كتب عبد الرحمن سيد

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يوجد العديد من إجراءات تجديد رخصة التسيير، ولا بد من توافر جميع الأوراق المخصصة لاستخراج الرخصة من داخل وحدات المرور، ومنها:

1. تقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351.

2. إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد.

3. شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى فى حالة استخدامه لسائق.

4. شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.

5. نموذج الفحص الفنى لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات.

6. نموذج الفحص البيئى.

7. نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.

8. فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل.

9. استلام الرخصة المؤمنة.

 

ادارة المرور

تجديد الرخص

وحدات التراخيص

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