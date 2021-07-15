تجديد حبس تاجر نشر صورته يحمل بندقية على "فيس بوك" بقصد التباهى فى حلوان

قرر قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيق، فى ظهوره بصورة على مواقع التواصل الاجتماعى يحمل سلاحا ناريا.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول صورة بموقع "فيس بوك" لشخص يحمل بندقية خرطوش، وتحديده وضبطه وبحوزته البندقية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بنشر صورة له على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك"، حاملاً "بندقية خرطوش" بالطريق العام.

وأسفرت جهود البحث عن أن مرتكب الواقعة تاجر مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وبحوزته (بندقية خرطوش وفارغ طلقة من ذات العيار).

وبمواجهته اعترف بحيازته للبندقية، وأقر بنشر صورته حاملاً البندقية المشار إليها عبر صفحته الشخصية لتداولها بين أصدقائه بقصد التباهى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.