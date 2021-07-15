تأهيل وتبطين ترعة بشاره بمركز الحسينية فى الشرقية بتكلفة 30 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة بشاره بزمام هندسة رى الحسينية، مؤكداً أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة فى العمل، والالتزام بالمواصفات المحددة مع الالتزام بالجدول الزمنى المحدد، للانتهاء من تنفيذ الأعمال وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

من جانبه، أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى إلى أنه جارى تنفيذ أعمال تأهيل عدد 23 ترعه بمركز الحسينية بأطوال 100 كم وبتكلفه 300 مليون جنيه لخدمة زمام 38 ألف فدان كمرحلة أولى، وسوف تستكمل الخطة فى المرحلة الثانية، ليصل إجمالى عدد الترع إلى 35 ترعة بأطوال 180 كم وبتكلفه مالية 570 مليون جنيه لخدمه زمام 60 ألف فدان أرض زراعية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى أنه جارى تنفيذ أعمال تأهيل ترعة بشاره بطول 7.5 كم وبتكلفة 30 مليون جنيه لخدمة زمام 4000 فدان لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال بمسافه 750 متر، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية 10 % وجارى مضاعفة الورديات لسرعة الانتهاء من الاعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد ، مشيرا إلى أن أعمال التأهيل تشمل مبانى بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 12سم.