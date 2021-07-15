اليوم السابع
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القومى للمرأة ينجح فى مساندة سيدة تعرضت للتعذيب من زوجها بالإسماعيلية

الخميس، 15 يوليه 2021 03:04 م
القومى للمرأة ينجح فى مساندة سيدة تعرضت للتعذيب من زوجها بالإسماعيلية المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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نجح مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومى للمرأة فى حماية حقوق سيدة متزوجة من محافظة  الاسماعيلية، عانت من تعذيب زوجها المستمر لها وبطشه بها وضربه المبرح لها مما دفعها للأ|قدام على الانتحار هربا منه، حيث نجح المكتب فى الحصول على حكم بمعاقبة الزوج المتهم باستخدام العنف ضد زوجته وإحداث جرح عمد لها بالحبس لمدة ثلاثة سنوات مع الشغل.
 
وأوضحت أمل عبد المنعم مدير عام المكتب، فى بيان، أن المجنى عليها قد لجأت إلى المكتب للحصول على المساعدة القانونية اللازمة لحفظ حقوقها بعد أن حكمت محكمة جنح القنطرة  فى الدرجة الأولى من التقاضى ببراءة زوجها المتهم من التهم المنسوبة إليه، موضحة أن مكتب شكاوى المرأة قام على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم مخاطبة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتم إرسال مأمورية لاستخراج بطاقة رقم قومى للمجنى عليها من محل إقامتها، بعد أن تبين استيلاء المتهم على كافة الأوراق الثبوتية للمجنى عليها ولأولادها.
 
وأضافت أمل عبد المنعم أنه بعد أن تبين المكتب حصول المتهم على حكم بالبراءة من المحكمة الجزئية ، وبعد أن استأنفت النيابة العامة الحكم قام المكتب بإرسال أحد محاميه لحضور الجلسة ومتابعة سير القضية ، وتم تقديم مذكرة قانونية بالواقعة والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم ، وعلى إثر ذلك حكمت المحكمة وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء حكم أول درجة من برأه المتهم والقضاء مجددا بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات مع الشغل.

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مكتب الشكاوى

مكتب شكاوى المراه

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