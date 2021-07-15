الرئيس السيسى لـ"المصريين": "أمنتمونى على المياه وربنا يعينا على الأمانة"

كتب رامى محيى الدين

قال الرئيس عبد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الأول للمشروع الوطنى حياة كريمة "أمنتونى على المياه وربنا يعينا على الأمانة ، هقول تعبير أقبلوه منى لا يليق بنا أن نقلق أبدا، والله والله والله انا لا بد إن أحسب كلامى كويس ليس فقط الكلام ولكن الكلام والتصرفات لا بد أن توزن بميزان من ذهب فمستقبل البلاد والشعوب بالعمل والعمل والعمل".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال احتفالية مبادرة حياة كريمة: في كل اللى فات لم ننجح إلا بأننا دائما كنا معا فأى تحدى إن شئتم أن تسموه تحدى لا يمكن أن ننجح فيه إلا إذا كانا على قلب رجل واحد ، من فضلكم كلامى لكل الناس وكل المصريين وكل الأشقاء في إثيوبيا نحقق لنا الخير جميعا لنا ولكم ونعيش جميعا في سلام وأمان.

وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019.. كان تاريخًا فاصلاً فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كتبت فى هذا اليوم، شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.