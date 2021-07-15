وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أن إجراءات العفو ستبدأ فورا ليتم الإفراج عن الشباب للالتحاق بذويهم وعائلاتهم ابتداء من مساء اليوم، وأضاف البيان أن هذا العفو جاء بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 59 لعيدي الاستقلال والشباب في 5 يوليو الجاري.