الرئيس الأمريكى جو بايدن يلتقى أنجيلا ميركل فى المكتب البيضاوى.. فيديو

التقى الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى المكتب البيضاوى، وعبر الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن تطلعه لاستقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى البيت الأبيض، اليوم الخميس، قائلا :"أتطلع إلى الترحيب بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض بعد ظهر اليوم لعقد اجتماع ثنائي، الشراكة بين بلدينا قوية، وملتزمون بالعمل معا".

