اليوم السابع
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الرئيس الأمريكى جو بايدن يلتقى أنجيلا ميركل فى المكتب البيضاوى.. فيديو

الخميس، 15 يوليه 2021 09:12 م
الرئيس الأمريكى جو بايدن يلتقى أنجيلا ميركل فى المكتب البيضاوى.. فيديو بايدن وميركل
كتب: محمد جمال

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التقى الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى المكتب البيضاوى، وعبر الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن تطلعه لاستقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى البيت الأبيض، اليوم الخميس، قائلا :"أتطلع إلى الترحيب بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض بعد ظهر اليوم لعقد اجتماع ثنائي، الشراكة بين بلدينا قوية، وملتزمون بالعمل معا".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"أتطلع إلى الترحيب بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض بعد ظهر اليوم لعقد اجتماع ثنائي. الشراكة بين بلدينا قوية، ونحن ملتزمون بالعمل معًا لمواجهة تحدياتنا المشتركة في السنوات المقبلة".


جو بايدن

ميركل

ألمانيا

أمريكا

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