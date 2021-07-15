الرئاسة اللبنانية: عون سيحدد موعدا للاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد

كتب رامى محيى الدين

أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس اللبناني ميشال عون سيحدد موعدا للاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، موضحة أن الرئيس سعد الحريري غير مستعد لمناقشة أي تغيير في تشكيلة الحكومة المقترحة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان سعر الليرة اللبنانية قد شهد انهيارا كبيرا في سوق الصرف الموازية اليوم متأثرا بقرار سعد الحريري رئيس تيار المستقبل اللبناني اعتذاره عن تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد تعثر في التشكيل دام لأكثر من 8 شهور بسبب خلافات بين الحريري وبين رئيس الجمهورية ميشال عون حول تسمية عدد من الوزراء.

ووصل متوسط سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 21500 ليرة للدولار الواحد، فيما بلغ متوسط سعر الشراء 21300 للدولار وذلك بعد أن كان متوسط سعر البيع صباح اليوم 19300 ليرة للدولار الواحد والبيع 19350.

ومن المتوقع أن يستمر التراجع في سعر العملة المحلية اللبنانية في ضوء انعدام فرصة تشكيل حكومة جديدة خلال الفترة الحالية، إذ يتطلب الأمر سلسلة من الاستشارات النيابية للاتفاق على اسم جديد يتولى تشكيل الحكومة، فيما تستمر الحكومة المستقيلة في مهمة تصريف الأعمال بمهام محدودة للشهر الثاني عشر على التوالي منذ استقالتها في العاشر من أغسطس الماضي.