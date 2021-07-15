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الرئاسة البرازيلية: الرئيس بولسونارو يتماثل للشفاء من انسداد معوى

الخميس، 15 يوليه 2021 09:19 م
الرئاسة البرازيلية: الرئيس بولسونارو يتماثل للشفاء من انسداد معوى جايير بولسونارو
كتب: محمد جمال

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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، يتماثل للشفاء بعد أن تلقى العلاج فى أحد مستشفيات ساو باولو من انسداد بالأمعاء، بحسب شبكة " روسيا اليوم".

وقال مكتب الرئيس البرازيلى إنه يتحسن كما أن نتائج فحوصه السريرية جيدة، ولم يعلن المكتب في بيانه عن موعد خروجه ولم يشر إلى إجراء جراحة له.

ونقل بولسونارو 66 عاما إلى المستشفى الأربعاء جراء ألم في المعدة ومعاناته من الفواق المزمن، بعد استشارة جراح أجرى جراحة له في عام 2018 بعد تعرضه للطعن في البطن أثناء حملته الانتخابية.

وقال أطباؤه إنهم يحتاجون إلى إجراء مزيد من الفحوص لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى جراحة طارئة.


البرازيل

جايير بولسونارو

ساو باولو

بولسونارو

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