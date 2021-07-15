اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 01:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تحرر محاضر لـ11 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية

الخميس، 15 يوليه 2021 11:25 ص
الداخلية تحرر محاضر لـ11 ألف شخص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات الواقية ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت وزارة الداخلية، في تحرير محاضر لـ (11365) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11317) شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (48) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (901) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، ضبط (247) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1834) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

 


كمامة

اخبار كورونا

كورونا نيوز

شيشة

مقهى

غلق مقهى

محل

الاجراءات الاحترازية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة